Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaza sonrası alev alan otomobilin yola fırlayarak ağır yaralanan sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsü İ.A.'nın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 TS 667 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra alev alırken, araç sürücüsü İ.A. da otomobilden fırlayarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İ.A. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Sürücü İ.A., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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