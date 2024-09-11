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Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak kanala düştü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Kardeş Şehitler Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil, yol ortasındaki bariyerleri aşarak sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.