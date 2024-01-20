 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Kurşunlama ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Azmettiriciler Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Kurşunlama ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Azmettiriciler Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 iş yerinin kurşunlanması olayından ve kente çok sayıda ruhsatsız silah sokmaya çalışan şahısların azmettiricisi olan M.C., S.Y. ve V.A. yakalandı. Operasyonda 1 adet silah ve 14 adet fişek bulundu. Yakalanan şahısların işlemleri için emniyete götürüldü.

Kayseri\'de Kurşunlama ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Azmettiriciler Yakalandı
20.01.2024 - 13:10,
Abone Ol

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 iş yerinin kurşunlanması olayından ve kente çok sayıda ruhsatsız silah sokmaya çalışan şahısların azmettiricisi olan şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kentte 3 iş yerinin kurşunlanması ve kente çok sayıda ruhsatsız silah sokmaya çalışan şahısların azmettiricisi olan M.C., S.Y. ve V.A. yakalandı. Operasyonda 1 adet silah ve 14 adet fişek bulundu. Diğer yandan yapılan çalışmalarda yakalanan M.C.'nin silahlı tehdit suçundan 2 yıl 18 ay, S.Y.'nin ise uyuşturucu kullanmak suçundan 2 yıl 2 ay aranma kayıtları olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kurşunlama ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Azmettiriciler Yakalandı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:08:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kurşunlama ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: Azmettiriciler Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement