Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde bulunan krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında 2 işçi kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralanan 2 işçi göçükten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Maden Ocağı Göçüğü: 2 Yaralı - Son Dakika
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