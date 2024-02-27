Kayseri\'de yapılan \'Narko Alan ve Asayiş Uygulaması\'nda 4 aranan şahıs yakalandı

3.Sayfa

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Narko Alan ve Asayiş Uygulaması'nda 251 şahıs sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ile Kocasinan ilçelerinde 16 ekip ve 54 personelin katılımıyla 'Narko Alan ve Asayiş Uygulaması' düzenlendi. Sabit ve seyir halinde yapılan uygulamalar sonucunda; 251 şahıs ve 116 otomobil sorgulanırken, 4 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca ekipleri tarafından 1 şahsın ehliyetine de el konuldu. - KAYSERİ