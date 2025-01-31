Kayseri'de polisin şehit olduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kayseri'de polisin şehit olduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Kayseri'de polisin şehit olduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Polisi şehit eden sanık yeniden hakim karşısına çıktı "Polisi kalbinden vurdu, çabuk ambulans çağırın" Kayseri'de polis memur Murat Akpınar'ın şehit olduğu silahlı kavgada 'kasten öldürme' suçundan yargılanan ve 41...

31.01.2025 09:07
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Kayseri'de polisin şehit olduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Polisi şehit eden sanık yeniden hakim karşısına çıktı

"Polisi kalbinden vurdu, çabuk ambulans çağırın"

KAYSERİ - Kayseri'de polis memur Murat Akpınar'ın şehit olduğu silahlı kavgada 'kasten öldürme' suçundan yargılanan ve 41 yıl 3 ay hapis cezası alan sanık; kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Murat Akpınar; 13 Ağustos 2023 tarihinde Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki kavga olayına müdahale ederken A.T.'nin tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanmış,34 gün süren yaşam savaşının ardından 16 Eylül 2023 tarihinde şehit olmuştu. Polis Memuru Murat Akpınar'ı şehit eden A.T. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl, 2 ayrı 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 3 ay ve 'yaralama' suçundan 2 yıl hapis olmak üzere toplam 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şehit yakınlarının itirazı üzerine konuyu değerlendiren İstinaf Mahkemesi, 'olası kastla öldürme' suçunun kamu görevlisine karşı işlendiği gerekçesi ile davanın yeniden görülmesine hükmederek dosyayı Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Bünyan Cezaevinde SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık Hakan T. salonda hazır bulundu. Mahkemeden beraatını isteyen sanık A.T.; "Vicdan azabından mahvoldum. Aile ile karşılaşmamak için de duruşmaya katılmak istemediğim için SEGBİS ile katıldım. Bitik haldeyim. Pişmanın, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruşmaya katılan Şehit Polis Murat Akpınar'ın eşi Demet Akpınar ise şikayetçi olduğunu belirterek sanığın en ağır cezayı almasını talep ettiğini ifade etti. Demet Akpınar'ın avukatı ise H.T., C.T. ve M.T.'nin de azmettirici olarak ceza almalarını talep etti.

O anlar kamerada

Öte yandan Polis Memuru Murat Akpınar'ın şehit olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde A.T.'nin pompalı tüfekle ateş açması, kaçması ve çevredekilerin 'polis vuruldu, ambulans çağırın' diye bağırması yer alıyor.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de polisin şehit olduğu olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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