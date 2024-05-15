Kayseri'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Eski Eş ve Baba Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Eski Eş ve Baba Yaralandı

Kayseri\'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Eski Eş ve Baba Yaralandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski eşini ve babasını pompalı tüfek ile vurarak yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.05.2024 12:05
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski eşini ve babasını pompalı tüfek ile vurarak yaraladı.

İzzet Özilhan Bulvarı'nda meydana gelen olayda; S.H. ile eski eşi K.T. ve A.T. tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine S.H., yanındaki pompalı tüfek ile eski eşi ve babasına ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar K.T. ve A.T. ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Gözaltına alınan S.H. de ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Eski Eş ve Baba Yaralandı - Son Dakika

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