Kayseri\'de Ramazan Bayramı trafik denetimleri yapıldı

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Kayseri'de Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde 365 trafik personeli ile denetleme yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde 11-12 Nisan 2024 tarihleri arasında 365 trafik personeli, 139 ekip aracı ve 6 radar aracı ile toplam 8 bin 435 araç denetlendi.

Yapılan denetlemelerde 821 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ