 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Restoran Çalışanı Sahibi Tüfekle Vurarak Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Restoran Çalışanı Sahibi Tüfekle Vurarak Öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı restoranın sahibini tüfekle vurarak öldüren çalışana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, savunmasında kendini savunduğunu ve haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istediğini belirtti.

Kayseri\'de Restoran Çalışanı Sahibi Tüfekle Vurarak Öldürdü
18.12.2023 - 12:58,
Abone Ol

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı restoranın sahibini tüfekle vurarak öldüren çalışana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık T.B., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı T.B.'nin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Müştekilerden S.K.; sanığın planlayarak ve tasarlayarak Mehmet Karadağ'ı öldürdüğünü söyleyerek, en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Müştekilerden Ö.K. ise "Sanık ağabeyimi vurmayıp gidebilirdi. Kasten öldürme niyetiyle öldürüyor. Vuruyor sonra da başında ölmesini bekliyor. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Mahkemede savunma yapan T.B. de, "Bir aya yakın yanında çalıştım, bana sürekli küfür ve hakaretler ediyordu. Benim de bir onurum var, gururum var. Olay gerçekleştiğinde uyumuyordu, uyanıktı. Bana tacizde bulundu. Ben kendimi savundum. Haksız tahrik ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istiyorum. Olay sonrası maktule ait arabanın anahtarı masanın üzerindeydi. Arabayı alıp son bir kez ailemi görmek için Afşin'e doğru yola çıktım. Ailemi gördükten sonra teslim olacaktım" dedi.

Mahkeme heyeti sanık T.B.'ye 'gece vakti hırsızlık' suçundan 10 yıl 6 ay, 'kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas karayolu üzerinde Sarımsaklı mevkinde faaliyette olmayan bir lokantada hareketsiz birinin yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tüfek ile vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İşyeri sahibi Mehmet Karadağ olduğu tespit edilen cansız beden, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yapılan araştırmada şüphelinin T.B. olduğu tespit edildi. T.B.; kurulan ekip tarafından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde saklandığı babasının evinde yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Karadağ, Cumhuriyet, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Restoran Çalışanı Sahibi Tüfekle Vurarak Öldürdü - Son Dakika


12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:24
Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması

Son Dakika
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:24 Irak'ta 10 yıl aradan sonra düzenlenen ilk yerel seçimler için oy verme işlemi başladı
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 13:20:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Restoran Çalışanı Sahibi Tüfekle Vurarak Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement