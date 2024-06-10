Kayseri'de Sahte Alkol Operasyonu: Bin 752 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte alkol yapımında kullanılmak üzere bulundurulan bin 752 litre etil alkol ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-9 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda Sahte alkol yapımında kullanılmak üzere bin 752 litre etil alkol, 4 bin dal makaron, 240 adet muhtelif tarihi eser niteliğinde eşya, 144 paket kaçak sigara, 2 adet çek ve 4 adet senet, 3 adet tabanca ve 52 adet fişek bulunurken, aranan şahıslar çerçevesinde de 5 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen suç unsurlarına ekipler tarafından el konulurken toplam 8 olay çerçevesinde de 35 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ