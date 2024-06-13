Kayseri'de Tabanca ile Öldürülen Kişinin Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de Tabanca ile Öldürülen Kişinin Yargılaması Devam Ediyor

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde bir kadın, yakınını tabanca ile vurarak öldürdü. Yargılamaya maktulün ailesi ve avukatları da katıldı. Baba, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti. Tutuklu sanık ise çocuklarıyla olmak istediğini söyledi. Mahkeme, davayı ileri bir tarihe erteledi.

13.06.2024 13:50
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Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yakınını tabanca ile vurarak öldüren kadının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul M.A.'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Maktul M.A.'nın babası mahkemede verdiği ifadede, Sonay A.'nın daha önceki ifadelerinde telefon kullanmadığını belirtmesine rağmen, yapılan araştırmalar sonucunda telefonunun kendi çocuklarının okuduğu okulun sınıf WhatsApp grubunda olduğunu ortaya çıkardıklarını dile getirdi. Baba; "Ben oğlumu öldüren Sonay A.'nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Tutuklu sanık 4 çocuk annesi Sonay A. ise savunmasında; "Ben 17 aydır tutukluyum ve artık çocuklarımın yanında olmak istiyorum. Bu olayın bu kadar büyümesini istemedim, çok pişmanım. Beraatimi ya da ev hapsi olarak tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

23 Ocak 2023 tarihinde Kayseri Akkışla ilçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sonay A., komşusu Mehmet C. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Evli olan Sonay A., evden getirdiği tabanca ile Mehmet C.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Mehmet C.'yi Akkışla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet C.; doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sonay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Tabanca ile Öldürülen Kişinin Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika

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