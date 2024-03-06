Kayseri\'de Tabancayla Oynayan Şahıs Elinden Yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kıranardı Mahallesi'nde meydana gelen olayda tabancayla oynayan E.A. tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. E.A. çevrede bulunan otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
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