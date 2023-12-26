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Kayseri'de tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, yakınları tarafından evinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
26.12.2023 - 12:41,
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Kayseri'nin Talas ilçesinde 44 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından evinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesi Bismil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Y.Y.'nin ikametine gelen yakınları, Y.Y.'yi tabanca vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Y.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Y.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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