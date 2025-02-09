Kayseri'de Tabancayla Yaralanma Olayı

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Tabancayla vurulan şahıs yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gültepe mahallesi Kaşaltı sokak üzerinde maydana gelen olayda S.O. (60), tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.O.; daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde inceleme yaptı. Polis, kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.