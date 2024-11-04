Kayseri\'de Tarihi Eser Operasyonu

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Kayseri'de emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Roma İmparatorluğu dönemine ait lahit mezar ile 5 adet bin 800 yıllık Aramice dilinde yazılmış el yazması kitap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çevre illerden temin ettikleri tarihi eserleri Kayseri'de satacakları bilgisi alınan A.A., N.E., M.A., A.S., A.E., S.B. ve A.B. yakalandı. Yapılan aramalarda 5 adet yaklaşık bin 800 yıllık Aramice dilinde yazılmış Mısır ve Yahudi dönemlerine ait el yazması kitap, daha önce kazı yapılan alanda bir kısmı çıkarılmış 1 adet Roma İmparatorluğu dönemine ait lahit mezar ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ