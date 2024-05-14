Kayseri'de tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri\'de tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 adet toplu tabanca, 4 adet tüfek, 202 adet kılıç, kama, sütun, sikke ve bilezik bulundu. Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

14.05.2024 23:01
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişinin evinde çok sayıda tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şahsın evini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 6 adet toplu tabanca, 4 adet tüfek, 202 adet kılıç, kama, sütun, sikke ve bilezik ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de tarihi eser operasyonu: Çok sayıda eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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