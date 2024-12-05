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Kayseri'de Tefecilik Operasyonu

Kayseri\'de Tefecilik Operasyonu

Kayseri'de faizle para veren 2 tefeci yakalandı, biri tutuklandı. Emniyet mücadeleye devam edecek.

05.12.2024 13:22
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; faizle para verip bunun karşılığında miktarı yazılı olmayan açık senet aldıkları ve ödeme almalarına rağmen borcu devam ettirip tefecilik suçunu işlediği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen tefecilik - tehdit konusu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; mağdur beyanlarına göre F.Y. (35) ve A.T.'nin (59) elden ve hesaba gönderme şeklinde faizle para verip bunun karşılığında miktarı yazılı olmayan açık senet aldıkları ve ödeme almalarına rağmen borcu devam ettirip tefecilik suçunu işlediği tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda F.Y. ve A.T. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, kayseri, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Tefecilik Operasyonu - Son Dakika

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