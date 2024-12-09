Kayseri\'de Terör Operasyonu: 11 Gözaltı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre emniyet müdürlüğü tarafından; terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 01 - 08 Aralık tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 8, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplamda 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ