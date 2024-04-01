Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 14 şüpheliye terörden işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 24-31 Mart tarihleri arasında çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda; DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4, DHKP-C terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplamda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli
tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Terörden İşlem Yapılan 14 Şüpheli - Son Dakika
Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın, panik yarattı. Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti ve söndürdü. Olayda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren M.E. isimli kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 35 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanma aparatları, kaçak elektronik sigara likitleri, kaçak sigaralar ve bıçaklar ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şükrullah Abdulsametoğlu isimli bir kişi sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da aranması bulunan FETÖ/PDY üyesi polis memuru Y.V., Mamak ilçesinde yakalanarak adliyeye sevk edildi. Y.V., yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.V.'nin 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve 2 yıldır firarda olduğu tespit edildi. Ayrıca, Y.V.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aynı evde yaşayan Mehmet S. ve Sevda M. hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, zihinsel engelli bir kadın, Aydın-Denizli otoyoluna çıktığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İlk olarak bir araç tarafından çarpılan kadına, arkadan gelen başka bir araç da çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 hafta içerisinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi. 11 olayda toplam 30 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı ve 13 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Canik ilçesinde, darp edilen çocukların çay ocağına sığındığı sırada saldırganlar tarafından dövüldü. Saldırganlar, çay ocağına zarar verdikten sonra çocukların cep telefonu ve elektrikli gitarını gasp etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir binanın girişinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 1 kadın ve 1 erkek hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, geçtiğimiz 1 hafta içerisinde 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 adet tarihi eser ve 165 kilo kaçak nargile tütünü bulundu. Toplamda 5 olayda 41 kişi hakkında yasal işlemler yapıldı ve 9 kişi tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.
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