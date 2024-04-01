Kayseri\'de Terörden İşlem Yapılan 14 Şüpheli

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 14 şüpheliye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 24-31 Mart tarihleri arasında çalışmalar yürütüldü. Çalışmalarda; DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4, DHKP-C terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplamda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli

tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ