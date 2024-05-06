Kayseri'de Terörden İşlem Yapılan 5 Kişi - Son Dakika
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Kayseri'de Terörden İşlem Yapılan 5 Kişi

Kayseri\'de Terörden İşlem Yapılan 5 Kişi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişiye terörden işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele çalışmalarının hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

06.05.2024 09:48  Güncelleme: 09:51
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 5 kişiye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 olmak üzere 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli

tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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