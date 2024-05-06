Kayseri\'de Terörden İşlem Yapılan 5 Kişi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 5 kişiye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 olmak üzere 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli

tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - KAYSERİ