Kayseri'de Tipi Nedeniyle Yolda Mahsur Kalan 1200 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Tipi Nedeniyle Yolda Mahsur Kalan 1200 Kişi Kurtarıldı

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Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan bin 200 kişi, polis, jandarma, AFAD ve diğer ekiplerin ortak çalışmalarıyla güvenli alanlara tahliye edildi. Kurtarma çalışmalarında vatandaşlara çorba ikramı da yapıldı.

25.11.2024 01:12  Güncelleme: 01:17
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Kayseri'de tipide yollarda mahsur kalan bin 200 kişi kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarda mahsur kalan bin 200 kişi, ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Şehirde gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Pınarbaşı ilçesi ve civarında, Kuşcu Mahallesi civarında yolda kalan araç ve yolculara yardım etmek üzere polis, jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalarda bin 200 vatandaşa ulaşılarak sevkleri sağlandı. Ayrıca ekipler tarafından yolda kalan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Belirtilen güzergahlarda yol güvenliği sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın yola çıkmamasını rica ediyoruz. Kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Her zaman her koşulda milletimizin yanında ve hizmetindeyiz" ifadelerine yer verildi.

Kayseri\'de Tipi Nedeniyle Yolda Mahsur Kalan 1200 Kişi Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Tipi Nedeniyle Yolda Mahsur Kalan 1200 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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