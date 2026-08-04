Kayseri'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Kayseri\'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı
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Talas'ta yokuş aşağı inen tır devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yokuş aşağı inen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tırdan çıkarılan sürücü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Tırda incelemenin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kayseri, Talas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Tır Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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