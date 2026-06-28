Kayseri\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kayseri- Develi Karayolu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Develi Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AEF 580 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araçlarda sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaralılardan A.Ö.'nün (21) hayatını kaybettiği belirlenirken, 6 yaralı da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. A.Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Çalışmaların ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ