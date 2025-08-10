Kayseri\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yukarı mahallede meydana gelen kazada; 51 HR 777 plakalı otomobil ile 80 HH 640 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri takla atarken ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobiller, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ