İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İ.B. yönetimindeki 48 SJ 940 plakalı otomobille Ç.K. yönetimindeki 60 ABR 525 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan yolcu C.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Belediye ekipleri tarafından araçtan yola savrulan parçalar temizlenirken, otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ