Kayseri\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak ağaca çarparken kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Eren Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, G.Ö. yönetimindeki 06 BYU 299 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan G.Ö. ve İ.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ