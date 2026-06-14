Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde refüje çıkan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde, B.C.Ç. yönetimindeki 38 PK 660 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki refüje çıktı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta bulunan yaralılar çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar sürüsü B.C.Ç. ile yolcular U.B., H.E. ve V.K. ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çalışmaların ardınan otomobil çekiciyle kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ