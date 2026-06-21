Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

21.06.2026 21:43
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Kocasinan'da kontrolden çıkan otomobil, 4 araca çarparak devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarparak yan yattı. Kazaya karışan araçlardan birinin Moldova Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz'a ait olduğu öğrenilirken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boğazköprü Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında M.Ö.'ye ait 50 AFR 681 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ışıkta bekleyen Moldova Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Uğurhan Şaşmaz'ın kullandığı 50 US 907 plakalı SUV araca, H.D. yönetimindeki 38 UK 164 plakalı ve İ.F.Ş. yönetimindeki 34 KNZ 933 plakalı otomobiller ile T.D. yönetimindeki 06 AFS 531 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 AFR 681 plakalı otomobil yan yatarken, diğer 4 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 38 UK 164 plakalı otomobilde ve 50 US 907 SUV araçta bulunan yaralılar F.Ş., K.Ş., S.D. ve E.D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çalışmaların ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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