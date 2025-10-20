Kayseri'de Trafik Kazası: Otomobil Dükkana Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kayseri'de Trafik Kazası: Otomobil Dükkana Girdi

Kayseri\'de Trafik Kazası: Otomobil Dükkana Girdi
20.10.2025 01:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle züccaciyeye daldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir züccaciye dükkanına dalarken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Vezirler Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında; K.S. (18) yönetimindeki 38 JE 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşarak, züccaciyeci dükkanına daldı. Kazada sürücü K.S. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından K.S.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobilin girdiği dükkan adeta savaş alanına dönerken, yapılan incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kocasinan, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, kayseri, trafik, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Trafik Kazası: Otomobil Dükkana Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Cezaevinde zehirlenme paniği Çok sayıda mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Kremlin açıkladı Trump ile Putin bir araya gelecek Kremlin açıkladı! Trump ile Putin bir araya gelecek

01:18
İstanbul’un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
İstanbul'un dört ilçesinde gösteri ve yürüyüş yasağı
23:54
Dehşet anları Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
Dehşet anları! Otomobile çarpıp savruldu, üzerinden ambulans geçti
23:45
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
22:34
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
21:33
Mahşeri kalabalık Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır’da
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
21:20
İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etti Hava saldırısı düzenlediler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2025 04:00:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Trafik Kazası: Otomobil Dükkana Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.