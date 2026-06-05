Kayseri'de Trafik Kazası: Tofaş Bahçeye Uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Trafik Kazası: Tofaş Bahçeye Uçtu

Kayseri\'de Trafik Kazası: Tofaş Bahçeye Uçtu
05.06.2026 05:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Tofaş otomobili tesis bahçesine uçurdu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil, bir tesisin bahçesine uçtu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, M.A.H. idaresindeki 38 AGE 038 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir tesisin çitlerini aşarak bahçeye uçtu. Kazada otomobil tanınmayacak hale gelirken, sürücü ile araçta bulunan T.N.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kocasinan, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Kayseri, Ulaşım, Trafik, Tofaş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Trafik Kazası: Tofaş Bahçeye Uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar
Şanlıurfa’da silahlı kavga Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

23:32
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 05:55:13. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Trafik Kazası: Tofaş Bahçeye Uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.