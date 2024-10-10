Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Toprağa Verildi - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Toprağa Verildi

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Kayseri'de hafif ticari araca kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Hasan Kale, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada diğer yaralanan öğretmenlerin tedavileri sürüyor.

10.10.2024 15:14  Güncelleme: 15:23
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Kazada hayatını kaybeden öğretmen toprağa verildi

KAYSERİ - Kayseri'de otobüs bekleyen öğretmenleri alan hafif ticari otomobile kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmen Hasan Kale son yolculuğuna uğurlandı.

Mahzemin İmam-Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmenler H.K., Ö.Ç., C.Y.ve O.M.'yi otobüs durağında nalan Y.K.'nın sürücüsü olduğu 38 AIK 062 plakalı hafif ticari araca Kayseri- Ankara Karayolu'nda M.K. idaresindeki 38 HP 824 taş yüklü kamyon çarpmış, sürücü Yahya Karaca ile Fen Bilimleri Öğretmeni Hasan Kale hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Hasan Kale'nin cenaze namazı Hacılar ilçesinde bulunan Cami Kebir'de öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Kale'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, Kale'nin yakınları, meslektaşları ve ailesi katıldı.

Kazada diğer yaralanan öğretmenlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kayseri\'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Toprağa Verildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Toprağa Verildi - Son Dakika

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