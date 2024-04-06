Kayseri\'de trafik polisleri bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini artırıyor

Kayseri'de trafik polisleri bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini artırırken; yaşam tüneline alınan şoförlere meydana gelen kazaların görüntüleri izlettiriliyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı. Tedbirler kapsamında muhtemel trafik kazaları ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, radar ve dron denetimleri de yapıyor. Ankara uygulama noktasında da çevirdikleri araç sürücülerini ve ailelerini yaşam tüneline alan ekipler, KGYS kameralarına yansıyan ve kural ihlalinden kaynaklı trafik kazaları izlettirerek bilgilendirme yaptı. - KAYSERİ
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Sancaktepe'de uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yargılanacak.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde, ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 134 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık ve cezaevinden firar etme suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.U. isimli şahsın Yaylabağı beldesinde yakalandığı belirtildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Atlıhisar Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına katıldı. Kaymakam Han, açılışta öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti ve eğitim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Açılış kurdelesini kesen Kaymakam Han, kütüphanenin hayırlı olmasını diledi ve öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, aranan şahıslardan 20 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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