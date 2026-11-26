Kayseri'de tramvay, yolundan karşıya geçen 70 yaşındaki kadına çarparak yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 70 yaşındaki kadın, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın çarpmasıyla yaralandı. Kadın ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; vatman ifadesi için karakola götürülürken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı 70 yaşındaki kadın yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan A.U. (70) adlı kadına tramvay çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. A.U. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, vatmanı ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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