Kayseri'de unlu mamul işyerindeki yangın yan dükkana sıçradı, itfaiye müdahale ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de unlu mamul işyerindeki yangın yan dükkana sıçradı, itfaiye müdahale ediyor

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Kayseri\'de unlu mamul işyerindeki yangın yan dükkana sıçradı, itfaiye müdahale ediyor
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Hunat Mahallesi Sivas Caddesi'ndeki unlu mamul satan işyerinde çıkan yangın yandaki dükkana sıçradı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve unlu mamulleri satışı yapan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, yandaki dükkana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: İHA
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