Kayseri\'de unlu mamul işyerindeki yangın yan dükkana sıçradı, itfaiye müdahale ediyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işyerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Hunat Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve unlu mamulleri satışı yapan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, yandaki dükkana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.