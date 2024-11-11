Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 69 Tutuklama - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 69 Tutuklama

Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonları: 69 Tutuklama

Kayseri'de 4-10 Kasım tarihlerinde düzenlenen 44 operasyonla 69 kişi hakkında işlem yapıldı.

11.11.2024 09:47
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Kayseri'de narkotik polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 44 operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4- 10 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından düzenlenen 44 farklı operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yapılırken, 18 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 524,23 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 10 Kasım, Narkotik, kayseri, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 69 Tutuklama - Son Dakika

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