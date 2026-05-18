Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ve yasaklı madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda yapılan arama çalışmalarında, çok miktarda uyuşturucu ve yasaklı madde, uyuşturucu kullanımına yönelik çeşitli aparatlar, ruhsatsız tüfek, tabanca, fişek, şarjör ve dijital materyaller ele geçirildi. - KAYSERİ