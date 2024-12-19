Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melikgazi, Yahyalı ve İncesu ilçelerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede 5 adrese yapılan arama çalışmalarında 856 gram uyuşturucu madde, 3 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme el değirmeni, 1 adet ruhsatsız 9 tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 14 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği kartuşu ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ