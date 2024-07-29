Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan kontrolde 1,79 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, aracı kullanan M.G. isimli şahsın 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

29.07.2024 14:34
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araçtan bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde araçta 1,79 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü M.G.'nin ise 'görevi kötüye kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı - Son Dakika

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