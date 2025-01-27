Kayseri\'de Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

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Kayseri'de uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan zehir tacirleri, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. (24), hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. (28), hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.T. (25), hakkında birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.P. (30), hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. (38) ve hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (20) yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ