Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şahıs gözaltına alınırken şahsın üzerinde yapılan aramalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14.02.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 1 şahıs gözaltına alınırken şahsın üzerinde yapılan aramalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.A.'nın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; Y.A. yakalandı. Y.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.A.,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Y.A.'nın polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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