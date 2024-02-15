Kayseri\'de yapılan operasyonlarda çok sayıda suç materyali ele geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 12-15 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çok sayıda suç materyali ele geçirilirken, 20 şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-15 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 96 gram uyuşturucu madde, 6 adet sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından materyallere el konulurken, çalışmalarda 20 şahıs hakkında da işlem yapıldı. - KAYSERİ