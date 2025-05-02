Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kayseri\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, işlem hacmi 2.9 milyar TL.

02.05.2025 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçu çerçevesinde düzenlenen operasyonda hesaplarında 2 milyar 913 milyon 333 bin TL'lik işlem hacmi bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçu çerçevesinde işlem hacimlerinin 2 milyar 913 milyon 333 bin 427 TL olduğu tespit edilen ve Kayseri merkezli faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda suçtan elde edilen paranın yurtdışına aktarılmasında aracılık (kasa) yaptığı tespit edilen O.İ. (27), Ö.D.K. (20), C.T. (20) M.E.A. (38), (34) ve F.Ç. (22) saklandıkları adreslerde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.İ., Ö.D.K. be C.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Politika, kayseri, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye’den Otoyolda ters yöne giren sürücü felakete yol açıyordu Görüntü Türkiye'den! Otoyolda ters yöne giren sürücü felakete yol açıyordu
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı
Fatih Terim’in kızının yeni işi belli oldu Fatih Terim'in kızının yeni işi belli oldu
Altın fiyatları temkinli bekleyişte Altın fiyatları temkinli bekleyişte
Sokak ortasında kadına şiddet Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler Sokak ortasında kadına şiddet! Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler
Fenerbahçe’yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı
Ünlü sunucu Nermin Öztürk trafikte maruz kaldığı magandalığı gözyaşları içinde anlattı Ünlü sunucu Nermin Öztürk trafikte maruz kaldığı magandalığı gözyaşları içinde anlattı
İşte 5 soruda Yarısı Bizden kampanyasının detayları İşte 5 soruda Yarısı Bizden kampanyasının detayları
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Dolar, altın ve borsa kritik kararı bekliyor Bugün açıklanacak Dolar, altın ve borsa kritik kararı bekliyor! Bugün açıklanacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:33:50. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.