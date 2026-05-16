Kayseri'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 60 Tutuklama

16.05.2026 10:39
Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 119 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK tarafından hazırlanan Analiz Raporu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yazısına istinaden 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilerek soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında yapılan çalışmalarda sitelerde minimum 263 bin ayrı oyuncunun olduğu ve 8 milyar 600 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka şahıslara ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen ve kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren Kayseri'de 95, İstanbul'da 8, Yozgat'ta 4, Adana'da 3, Gümüşhane'de 3, Ankara'da 2, Aksaray'da 2, Mersin'de 2, Manisa'da 2, Antalya'da 2, Bursa'da 1, Isparta'da 1, Muğla'da 1, Nevşehir'de 1, Niğde'de 1, Artvin'de 1, Amasya'da 1, Malatya'da 1 ve Trabzon'da 1 kişi olmak üzere 19 ilde 132 şüpheli şahıs tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahısların banka hesaplarında yaklaşık 8 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacimleri olduğu anlaşılırken, soruşturma kapsamında 2 bin 800 hesaba da geçici el konuldu. Ayrıca operasyon kapsamında 119 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

60 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 119 kişiden 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 59 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:18:55. #7.13#
