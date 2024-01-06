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Kayseri'de Kaçan Şahıs Yakalandı: Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçan Şahıs Yakalandı: Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi

Kayseri'de Yunus ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, araçta ve şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile 56 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Kayseri\'de Kaçan Şahıs Yakalandı: Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi
06.01.2024 - 09:07,
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Kayseri'de Yunus ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, 56 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, suça ve suçluya geçit vermemek için kent merkezinde uygulama yaptı. Uygulamada polisin "dur" ihtarına uymayan bir araç, Battalgazi Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalanırken, araç sürücüsü B.S. (29) yaya olarak kaçtı. Şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın aracında ve ve olayla ilgisi olan K.T.'nin (40) üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 56 adet tabanca fişeği, 4 adet şarjör ve sökülmüş halde silah parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kaçan Şahıs Yakalandı: Uyuşturucu ve Tabanca Fişeği Ele Geçirildi - Son Dakika


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