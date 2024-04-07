Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi

Kayseri\'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

07.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak çalınan altınları sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre 30 Mart tarihinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayı ile ilgili olarak Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. ekiplerce yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucunda olayın şüphelisi tespit edilerek yakalandı. 13 adet çeyrek altın ve 2 adet cumhuriyet altını ile birlikte 1 adet altın bilezik ele geçirildi. Ele geçirilen altınlara el konulurken, sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

Şüpheli işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi - Son Dakika

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