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Kayseri'deki Hurdalıkta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'deki Hurdalıkta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Şeker Mahallesi Tersane Sokak üzerinde meydana gelen yangına polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'deki Hurdalıkta Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü
16.01.2024 - 20:22,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Tersane Sokak üzerinde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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