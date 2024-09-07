Kayseri'deki Kadın Cinayetinde Uzaklaştırma Detayı - Son Dakika
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Kayseri'deki Kadın Cinayetinde Uzaklaştırma Detayı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlanırken, katil zanlısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı M.B.'nin daha önceden tehdit ve ısrarlı takipten dosyalarının olduğu, Hatice Gül tarafından uzaklaştırma kararı bulunduğu ve uzaklaştırmasının kısa bir süre önce bittiği bilgisi edinildi.

07.09.2024 17:37
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Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni detaylar

Katil zanlısı için daha önceden uzaklaştırma kararı alınmış

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlanırken, katil zanlısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın bahçesinde iddiaya göre, Hatice Gül ile erkek arkadaşı M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. yanındaki tüfek ile Hatice Gül'e ateş açtı. M.B. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, Hatice Gül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice Gül, Hulusi Akar Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Hatice Gül'ün yakınları, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Uzaklaştırma kararı alınmış

Öte yandan katil zanlısı M.B.'nin daha önceden tehdit ve ısrarlı takipten dosyalarının olduğu, Hatice Gül tarafından uzaklaştırma kararı bulunduğu ve uzaklaştırmasının kısa bir süre önce bittiği bilgisi edinildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'deki Kadın Cinayetinde Uzaklaştırma Detayı - Son Dakika

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