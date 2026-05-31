Kayseri-Kırşehir Karayolunda Trafik Kazası: 6 Yaralı

Kayseri- Kırşehir kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Kırşehir kara yolu Kalkancık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 38 AGK 806 plakalı otomobille 06 GR 563 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ