Kayseri Kocasinan'da tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Kocasinan'da tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kayseri Kocasinan\'da tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kayseri Kocasinan\'da tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kayseri Kocasinan'da Sivas Caddesi'nde otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken güvenlik bariyeri zarar gördü ve polis soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.S. idaresindeki 38 NS 500 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tramvay yoluna girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tramvay yolundaki güvenlik bariyeri de zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Maddi hasarın oluştuğu araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kocasinan3. SayfaİncelemeOtomobilKayseriGüncelPolisSivasSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Kocasinan'da tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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