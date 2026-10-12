Kayseri Melikgazi'de 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayseri Melikgazi'de 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Kayseri Melikgazi\'de 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin ardından trafik levhasına da çarparak 50 metre sürüklendi. Ağır yaralanan sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde önce otomobile ardından da trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü 50 metre sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, E.K. yönetimindeki 38 AOT 016 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak önünde seyreden A.İ.M. yönetimindeki 38 ARG 479 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırımda bulunan trafik levhasına çarpıp, 50 metre sürüklenerek, durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.K.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. E.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, incelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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